Dall’Inghilterra: “Trovata la cura per il coronavirus”

L’annuncio arriva dall’Inghilterra, precisamente dal Daily Star. La cura, ancora tutta da verificare, sperimentata dagli scienziati che hanno clonato la pecora Dolly.

Secondo quanto riportato dal Daily Star il trattamento sperimentale portato avanti per sconfiggere il Covid-19 è quello delle cellule immunitarie prelevate da volontari giovani e sani.

Uno studio che sarà consegnato al National Health Service britannico entro la prossima settimana.

Sembra addirittura che il team Dolly sarebbe già in trattativa con il governo per la diffusione della terapia. La trasfusione cellulare per costruire un’immunità adeguata sarebbe già stata utilizzata per trattare con successo alcuni casi di cancro.

Brian Kelly, il responsabile del team che ha messo a punto lo studio, ha dichiarato:

“Il punto di svolta nella lotta contro l’infezione virale è quello di sviluppare qualcosa in grado di attaccare cellule infette e non quelle sane”.

Una strategia che, pare, stia funzionando.

Fonte Corriere dello Sport.

Comments

comments