Dallo Spezia allo Spezia: lo step successivo della crescita di mentalità che non c’è mai stato

Dallo Spezia allo Spezia, il Napoli conclude il suo 2021 come lo aveva iniziato perdendo in casa contro la squadra ligure.

Gli azzurri ci ricascano e sprecano, per l’ennesima volta nei tempi più recenti, la grande occasione per dare una svolta decisiva alla stagione.

La pesante vittoria di Milano aveva messo il Napoli nella condizione di uscire praticamente indenne da questa ‘tempesta’, definita così dallo stesso Spalletti, rimanendo a soli 4 punti dall’Inter schiacciasassi e allungando sulle inseguitrici per la Champions.

La sconfitta pesantissima incassata ieri contro lo Spezia rischia però di far finire il Napoli in un vero e proprio ciclone. Non solo il distacco dall’Inter è aumentato in modo tale da poter quasi distruggere i sogni Scudetto ma la prossima sfida con la Juventus diventa decisiva per non rimettere in discussione anche il quarto posto.

Anche questa volta il Napoli manca il salto di qualità dal punto di vista mentale. Quella sensazione di superficialità vista nel primo tempo del match di ieri sera è diventata ormai un’abitudine ma questa volta rischia di costare grossissimo ad una squadra che non può più permettersi questi passi falsi.

Comments

comments