Dall’Olanda, conferme dall’agente di Tagliafico: il Napoli in pressing per trovare l’accordo con l’Ajax

Direttamente dall’Olanda arrivano importanti indiscrezioni sull’interesse del Napoli per Nicolas Tagliafico, terzino sinistro dell’Ajax.

Il portale olandese ‘Nos’ ha contattato l’agente del calciatore argentino, Ricardo Schlieper, dal quale sono arrivate nuove conferme: il giocatore è consapevole dell’interesse del Napoli, ma al momento l’Ajax non ha la minima intenzione di cederlo in prestito con diritto di riscatto, e chiede la cessione a titolo definitivo o, al massimo, di inserire l’obbligo di riscatto. La società di De Laurentiis, invece, punta a definire l’affare in prestito secco con diritto di riscatto a fine stagione. Si continua a trattare e il calciatore è in attesa di novità.

