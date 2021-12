Dalma Maradona: “Riprese terminate. Apprezzo l’amore dei napoletani”

Sul proprio profilo social ufficiale Dalma Maradona, figlia di Diego, annuncia che le riprese sulla docu-serie sono terminate.

Questo l’annuncio di Dalma:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dalma Maradona (@dalmaradona)

“Con questa foto vi dico che abbiamo finito le riprese! Bellissimo il posto scelto per terminare le riprese e, al di là di ciò che è successo con lo stadio, ho apprezzato l’amore di tutti i napoletani per papà e di conseguenza per me. Me ne vado con il cuore colmo di amore, è inspiegabile ciò che succede in città con lui. Ricevere tanto amore è stato bellissimo.”

Comments

comments