Damiani su Osimhen: “Problema alla spalla condiziona gli allenamenti”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Oscar Damiani, agente, che ha parlato dell’infortunio di Osimhen arrivato con la nazionale.

Per l’agente il problema alla spalla può condizionare il giocatore negli allenamenti. Di seguito le sue parole:

“Osimhen? Per giocare devi essere al massimo della condizione, la spalla condiziona gli allenamenti. Mi auguro sia un periodo breve per il recupero, il nigeriano è un giocatore importante per il Napoli. Non mi aspettavo che Napoli-Milan sarebbe stata una sfida di alta classifica, Inter e Juve si poteva pensare che sarebbero state più alte in classifica.”

