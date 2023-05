D’Amico (agente): “Il Napoli perderebbe molto con l’addio di Giuntoli. Accardi molto bravo e pronto per il ruolo…”

Andrea D’Amico, agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte.

«Quanto perde il Napoli con l’addio di Giuntoli? Molto perchè ha lavorato benissimo. Bisogna vedere chi sostituirà il dirigente che ha costruito il progetto che ha condotto allo scudetto. Cristiano è molto bravo perchè sa gestire il gruppo ed è abile nelle scelte di mercato. De Laurentiis mi ha chiamato per calciatori americani? In verità no, anche perchè io parlo più che altro con Giuntoli, ma se dovesse andare via i miei rapporti col Napoli penso che sarebbero ottimi lo stesso. Accardi nuovo ds? Non saprei, di certo è molto bravo e pronto per il ruolo. Il post scudetto come si gestisce per le richieste di aumenti? Il Napoli è già da anni un club di alto livello, basti pensare agli ultimi allenatori che ha avuto o agli acquisti importanti che ha fatto. Di certo la meta è sempre quella di acquistare bene e vendere meglio. Però se fossi nei tifosi mi godrei ancora questo fantastico scudetto, spesso non abbiamo il senso del presente e pensiamo sempre al futuro. In un anno così anomalo, con la sosta mondiale, il Napoli ha ucciso il campionato e senza gli infortuni avrebbe fatto ancora meglio anche in Champions».

