A Radio Kiss Kiss Napoli Andrea D’Amico, intermediario, ha parlato delle ultime novità relative all’offerta del Toronto per Insigne.

Di seguito le sue parole in merito:

“Insigne-Toronto? A me sembra un depistaggio del suo agente. E’ nel suo interesse creare delle alternative nei confronti della trattativa con il Napoli. Io non ci credo, mi sembra un’ipotesi lontana dalla realtà. Oggi come oggi un po’ tutti siamo vittime delle fake news, per cui basta poco e tutti credono ad una notizia.”

