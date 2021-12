D’Amico, intermediario operazione Osimhen: “Infortunio pericoloso il suo”

A Radio Marte, durante “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea D’Amico, intermediario dell’operazione che aveva portato Osimhen al Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Il Sassuolo ha alternato prestazioni ottime ad altre meno buoni. Con De Zerbi avevano raggiunto anche la zona europea, adesso con Dionisi trovano l’equilibrio. Il campionato è un po’ strano in generale, si vedano anche le difficoltà di Genoa, Sampdoria, Torino, Cagliari, Udinese. Per non parlare della Juventus che sta a -9 dal Napoli.

Gli azzurri sono meritatamente al primo posto nonostante una sfortuna perenne. Il COVID-19, poi la spalla di Osimhen, ora si è fatto male alla testa in modo molto pericoloso. Basta, direi che ha pagato dazio fin troppo.

Il Napoli ha un organico importante, l’allenatore è bravo, esperto e carismatico. Può diventare padrone del campionato, le altre squadre mi sembrano – dalla Roma in su – un po’ a corrente alternata.“

