D’Amico, intermediario Toronto: “Quando abbiamo capito che Insigne non rinnovava abbiamo presentato offerta”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Andrea D’Amico, intermediario per il Toronto, che ha parlato dell’offerta per Insigne del club canadese.

Di seguito le sue parole in merito:

“Quando abbiamo capito che Lorenzo Insigne non avrebbe rinnovato col Napoli, abbiamo presentato la nostra offerta al calciatore. Non abbiamo in alcun modo creato dei fastidi agli azzurri, rispettiamo Aurelio De Laurentiis e la sua società. Non abbiamo mai avuto intenzione di anticipare l’acquisto del Magnifico. Ad oggi l’idea è quella di portarlo in Mls a giugno.

Cifre? Non posso dire nulla per una questione di riservatezza, ma dico solo che le cifre sono nette e in euro, non in dollari come si è scritto da qualche parte. La trattativa avremmo voluto tenere la trattativa riservata, ma nel mondo di oggi è impossibile. Spuntano ovunque telefonini o strumenti che non permettono di tenere segreti gli affari.

Lorenzo Insigne è un professionista serio, non si è fatto influenzare dai rumors sul suo futuro. Ho avuto modo di conoscere il calciatore e mi ha fatto una buonissima impressione.“

