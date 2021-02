D’Angelo in conferenza: “Partita difficile a Napoli, dobbiamo rimanere concentrati per la salvezza”

Maurizio D’Angelo, vice di Filippo Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa per parlare di Napoli-Benevento.

Il vice ha voluto sottolineare la buona prestazione della squadra e che per la salvezza si deve rimanere concentrati. Di seguito le parole di D’Angelo in conferenza:

“Non sono queste le partite dove far punti ma sappiamo che ogni partita da qui alla fine è importante per salvarci. Sapevamo che era una partita difficile, a mio modo di vedere abbiamo fatto una buona partita in difesa. Abbiamo preso quel gol lì perché abbiamo lasciato in gioco Mertens quando doveva essere in fuorigioco.

Venire a Napoli e vedere che il nostro portiere fa pochissime parate avvalora quello che sta facendo la squadra: la compattezza. Ci sono cose che dobbiamo migliorare ma abbiamo fatto una buona prestazione. Nel primo tempo abbiamo fatto più fatica e dovevamo cercare di più i nostri giocatori offensivi, mentre nel secondo li abbiamo trovati di più.

Sicuramente una vittoria farebbe diventare quei pareggi più importanti. Questo è un campionato dove dobbiamo essere sempre concentrati e lottare punto per punto; sappiamo che dobbiamo salvarci, anche all’ultima giornata, e sarà combattuta. Sappiamo la qualità delle squadre che ci sono dietro. Il fatto che noi siamo sopra di loro rende il nostro campionato migliore; ogni punto che facciamo è un passo per la salvezza.”

