Daniele De Rossi: “Oggi abbiamo trovato di fronte un grande avversario”

Daniele De Rossi, le dichiarazioni in conferenza stampa

Così De Rossi: “Più conservativi in questo ultimo periodo? Non credo. La stanchezza che si inizia a vedere? A fine campionato difficile per chiunque mantenere la brillantezza dimostrata a metà torneo. Oggi forse per merito del Napoli, abbiamo fatto una partita meno brillante, abbiamo sofferto. Oggi il Napoli ha giocato una ottima partita, siamo 9 punti avanti rispetto a loro, ciò vuol dire che abbiamo fatto un percorso importante. Ci sta che manca il fiato. Per un attaccante è sempre importante far gol, per Abraham oggi al rientro da un infortunio a maggior ragione. Parlare troppo di stanchezza non ti aiuta a sentirti in condizione. A volte, come dicevo, sembri più stanco, per merito dell’avversario. Oggi Napoli fortissimo, motivati loro, reduci dal ritiro. Sono secondi solo all’Inter. Arriveremo preparati giovedì”.

