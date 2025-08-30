Napoli

Daniele Decibel Bellini torna al Maradona

Pubblicato il

Chiarimenti e telefonate hanno ricucito lo strappo tra il Napoli e Bellini

Stasera lo speaker sarà al Maradona

La direzione artistica dei pre match resta alla società di Geolier con un ruolo anche per Timo Suarez

 

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top