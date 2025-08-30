Daniele Decibel Bellini torna al Maradona

Chiarimenti e telefonate hanno ricucito lo strappo tra il Napoli e Bellini
Stasera lo speaker sarà al Maradona
La direzione artistica dei pre match resta alla società di Geolier con un ruolo anche per Timo Suarez
Chiarimenti e telefonate hanno ricucito lo strappo tra il Napoli e Bellini
Stasera lo speaker sarà al Maradona
La direzione artistica dei pre match resta alla società di Geolier con un ruolo anche per Timo Suarez
Sky: Prenotato il volo per Hojlund
Date e orari delle partite del Napoli in Champions
Elmas felice di essere tornato a “casa”
Il Milan vince a Lecce
Serie A: Cremonese-Sassuolo 3-2
Sky: Ottimismo nel rush finale della trattativa
Sky: Napoli si tratta con gli agenti di Hojlund
Le convocazioni di Gattuso: ci sono Meret, Di Lorenzo e Politano
SSC Napoli: il report di oggi
Conte: “Sarà un campionato, molto equilibrato. Noi daremo tutto e alla fine si tireranno le somme”