Danilo: “Il rigore sbagliato col Napoli è stato una svolta”

Intervistato dal canale YouTube della Juventus, il difensore brasiliano Danilo ha ricordato il suo esordio in maglia bianconera contro il Napoli.

“Abbiamo vinto per 4-3 contro il Napoli, è stata un’emozione per i tifosi, mentre per noi calciatori no. Preferisco vincere con più tranquillità, sempre.

La svolta? Dopo il primo rosso contro il Bologna, non è stato facile. Avevamo perso la Coppa Italia col Napoli, ho sbagliato un rigore: lì ho capito di dover cambiare, lavorare di più, migliorare stando zitto e facendo il mio lavoro”.

Per quanto riguarda il più importante trofeo vinto a Torino, Danilo ha invece menzionato la Coppa Italia: “Dico la Coppa Italia dell’ultima stagione. Non riuscivamo a fare tanti risultati di fila. Per la squadra è stato un premio per il lavoro e la resilienza”.

