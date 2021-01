Danilo in conferenza: “Dobbiamo essere concentrati dal 1’ al 90’ “

Danilo, giocatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Supercoppa contro il Napoli.

SUPERCOPPA – “Quello che dobbiamo fare è essere diversi dall’ultima partita. Dobbiamo essere concentrati dal 1′ al 90′, serve coraggio e qualità. Abbiamo già dato dimostrazione di avere una squadra forte e di quello che dobbiamo fare. Per fortuna si gioca subito dopo tre giorni”.

MOMENTO – “Non cerchiamo alibi, abbiamo rosa competitiva. Chi non c’è ci manca, ma abbiamo altri giocatori che possono fare bene e abbiamo tutto per fare bene”

REAZIONE – “Siamo noi i più delusi da risultato e prestazione. Quella con l’Inter non è stata prestazione da Juventus, abbiamo possibilità di dimostrare quello che siamo davvero”

EMERGENZA – “Non sono contento per Demiral e De Ligt, sono fortissimi. Ma abbiamo sempre giocato con tanti assenti, siamo pronti. Abbiamo Giorgio che è tornato benissimo, mi sono congratulato con lui personalmente. C’è Leo e ci sono gli altri. Possiamo vincere”

POCO SOLIDI – “Secondo me abbiamo già dato dimostrazione di solidità anche se a volte non abbiamo fatto benissimo. Quest’anno giocando ogni tre giorni non è facile essere solidi, ma stiamo cercando di lavorare e migliorare in sicurezza. Perché se siamo più sicuri dietro, poi c’è più tranquillità davanti”

MIGLIOR JUVE – “Sono prestazioni che vogliamo ripetere quelle di Barcellona e San Siro col Milan, per energia e atteggiamento”

