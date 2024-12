Danilo sarà del Napoli da luglio

Ciro Venerato sul sito di Rai Sport ha scritto che Danilo , difensore brasiliano bianconero, ha un accordo definitivo col Napoli e da luglio prossimo sarà un tesserato azzurro.

Intesa praticamente definita tra l’entourage del brasiliano e la dirigenza del club partenopeo, superando anche la concorrenza. Ora spetta alla Juventus anticipare o meno la cessione del difensore già nel mercato di gennaio visto che è un separato in casa e non verrà neppure convocato per la Supercoppa italiana. Il Napoli però non intende versare un indennizzo per un giocatore già ingaggiato a parametro zero per la prossima stagione e toccherà a questo punto all’entourage di Danilo spingere per provare ad anticipare l’arrivo in riva al Golfo già a gennaio. In ogni caso però Danilo sarà del Napoli.

