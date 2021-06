Danimarca-Belgio 1-2: entra De Bruyne e cambia la partita, vittoria in rimonta dei diavoli rossi

Il Belgio batte 2-1 la Danimarca in una gara valida per la seconda giornata del Gruppo B di Euro 2020.

Decidono il risultato finale i gol di Torgan Hazard e De Bruyne per il Belgio mentre è inutile la rete del momentaneo vantaggio danese segnata da Poulsen.

Per il calciatore del Napoli, Dries Mertens, solo i 45 minuti del primo tempo e poi la sostituzione all’intervallo della partita.

Con questa vittoria il Belgio ipoteca la qualificazione agli ottavi che non è ancora matematica a causa di una possibile classifica avulsa dopo l’ultima giornata. In ogni modo i diavoli rossi potrebbero passare come una delle migliori terze grazie ai 6 punti già totalizzati nel girone.

Comments

comments