Danimarca: “Siamo stati messi in una posizione in cui non avrebbero dovuto metterci”

La Danimarca costretta a giocare dopo il malore di Christian Eriksen.

Schmeichel e Braithwaite hanno espresso il loro disappunto per come è stata gestita la ripresa della partita contro la Finlandia dopo il malore del loro compagno Eriksen. “Avevamo due opzioni, continuare la partita o tornare il giorno dopo a mezzogiorno” ha detto Schmeichel.

Il portiere della Danimarca ha inoltre spiegato che “quello no era il momento per prendere quella decisone e che forse si doveva attendere fino all’indomani per decidere”; poi ha aggiunto definendo i medici i veri “eroi” della partita . Braithwaite ha raccontato che i calciatori avrebbero voluto una terza opzione, “perché non volevamo giocare“; il giocatore del Barcellona ha poi aggiunto che “non era un desiderio. Ci hanno detto che dovevamo prendere una decisione”.

