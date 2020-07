Danimarca, tifosi troppo vicini. Partita sospesa per 14 minuti

In Danimarca, nel corso della finale di Coppa nazionale tra Aalborg e Sonderjyske, i tifosi ultras della prima non rispettano le regole di distanziamento.

Dopo un po’ dall’inizio della partita, infatti, gli ultras si avvicinano per saltare ed intonare cori di incitamento per la propria squadra. L’arbitro, dato il non rispetto delle regole di distanziamento, è costretto a sospendere il match per circa 14 minuti; inutili gli interventi dei calciatori, degli allenatori e dello speaker di farli allontanare per rispettare le regole.

Parte del gruppo, nel corso dei 14 minuti di sospensione, si è visto cacciare fuori dallo stadio per il non rispetto delle norme. Alla fine a spuntarla è stato il Soderjyske, che ha vinto il suo primo trofeo della storia con il risultato di 2 a 0. A riportare il tutto è il portale online de la Gazzetta dello Sport.

