Daspo di 5 anni per il tifoso della Fiorentina che ha insultato Koulibaly con commenti razzisti

La Digos di Firenze ha identificato il tifoso della Fiorentina che domenica scorsa, al termine della partita contro il Napoli, ha insultato Koulibaly con commenti razziali.

“Scimmia di merda, mi hanno chiamato così: questi soggetti non c’entrano con lo sport.Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi per sempre”, queste le parole sui social del difensore senegalese.

Il responsabile è un trentenne, residente nella provincia di Firenze, che è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Firenze per aver commesso atti di discriminazione razziale, ha ricevuto un Daspo di 5 anni, durata massima prevista per chi è incensurato, ed è stato segnalato alla Fiorentina per l’adozione di provvedimenti relativi al le violazioni del regolamento d’uso dello stadio.

E il club viola ha confermato il Daspo nei confronti dell’uomo identificato dalla Polizia di Stato di Firenze e farà scattare il massimo provvedimento possibile. Koulibaly era stato insultato appena conclusa l’intervista post partita a bordo campo mentre si stava dirigendo negli spogliatoi attraverso il tunnel davanti alla curva Fiesole. I poliziotti della Digos sono giunti all’individuazione del responsabile dopo avere estrapolato le immagini delle telecamere dello stadio che hanno ripreso la curva Fiesole, queste verifiche grazie anche alla collaborazione della Fiorentina,hanno consentito di individuare il gruppo di cui l’indagato faceva parte.

L’identificazione del respsabile è stata resa possibile anche dalla visione che i poliziotti hanno fatto di oltre 5000 accessi allo stadio dalla curva Fiesole e con il confronto tra l’immagine dalle telecamere dello stadio e quella estrapolata dall’accesso tramite i tornelli del settore.

