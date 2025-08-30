Champions League

Date e orari delle partite del Napoli in Champions

La UEFA ha comunicato date e orari della League Phase della prossima Champions League.

Il quadro degli impegni del Napoli

 

Giornata Partita Data Stadio
I Manchester City-Napoli 18 settembre 2025 – Ore 21:00 Etihad Stadium
II Napoli-Sporting Club de Portugal 1 ottobre 2025 – Ore 21:00 Diego Armando Maradona
III PSV-Napoli 21 ottobre 2025 – Ore 21:00 Philips Stadion
IV Napoli-Eintracht 4 novembre 2025 – Ore 18:45 Diego Armando Maradona
V Napoli-Qarabag 25 novembre 2025 -Ore 21:00 Diego Armando Maradona
VI Benfica-Napoli 10 dicembre 2025 – Ore 21:00 Estadio da Luz
VII FC Copenhagen-Napoli 20 gennaio 2026 – Ore 21:00 Parken
VIII Napoli-Chelsea 28 gennaio 2026 – Ore 21:00 Diego Armando Maradona

