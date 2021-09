D’Aversa a DAZN: “Sconfitta che secondo me dal punto di vista dei numeri è esagerata per quanto fatto in campo”

L’allenatore della Sampdoria Roberto D’Aversa ha commentato la gara di campionato giocata contro il Napoli.

“Dispiace per questa sconfitta che secondo me dal punto di vista dei numeri è esagerata per quanto fatto in campo. Nel primo tempo abbiamo fatto più possesso e contro il Napoli difficilmente gli avversari hanno avuto numeri così importanti. Loro sono stati cinici a sfruttare ogni piccolo errore, c’è stato quel doppio intervento di Ospina che poteva aprire tutto ma è stato bravo lui. Dispiace per la sconfitta così ampia perché soprattutto nel primo tempo meritavamo un risultato diverso.

Non è questione di turnover o meno. Venivamo da ottime gare, la problematica turnover potevamo averla più domenica che oggi. La condizione fisica era ottima e lo dimostra il fatto che il primo tempo abbiamo fatto una grande gara contro una squadra che quest’anno ha vinto tutte le partite. Un episodio influenza partita e risultato, poi anche i giudizi.

Purtroppo Ospina ha fatto il miracolo nel primo tempo. Ma per quanto riguarda la condizione fisica non c’è problema. Il problema, semmai, potrà esserci domenica con la Juventus. Stasera credo che i giocatori abbiano fatto un’ottima gara. Poi subentra la fiducia che decade, ma sotto l’aspetto della condizione fisica, Thorsby a parte, problemi non ce n’erano”.

Comments

comments