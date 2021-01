D’Aversa a Sky: “Fatta buona gara, abbiamo limitato il Napoli”

L’allenatore del Parma Roberto D’Aversa ai microfoni di Sky ha commentato la sfida di campionato giocata contro il Napoli al Diego Armando Maradona.

“Credo che si è fatta una buona gara, mettendo in difficoltà una squadra forte come il Napoli che è la squadra che tira più in porta. Li abbiamo limitati sotto questo aspetto, anche s torniamo a casa con una sconfitta per 2-0.

La società sa cosa voglio, servono giocatori pronti. Il presente dice che siamo penultimi in classifica e ognuno ragiona a modo suo.

Scamacca? E’un giocatore di cui si parla tanto, conosce il campionato italiano ed è affermato. Ma non è quello il discorso. Io ho dato le direttive ma non sempre vengono ascoltate le direttive dell’allenatore”.

