D’Aversa in conferenza: “Napoli squadra completa, dobbiamo essere feroci e bravi”

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli di domani pomeriggio.

Di seguito le sue parole sulla sfida di domani:

“Il risultato è stato importante, perché avevo chiesto di portare un risultato pieno. La partenza non è stata dei migliori e di sicuro non ce lo possiamo permettere contro una squadra forte come il Napoli che porta dei numeri impressionanti. Spalletti? Sta facendo un grande lavoro ma quello che ti fa impressionare non sono gli aspetti tecnici, ma è la mentalità che stanno costruendo.

Parlano sempre di sacrifici e spirito di gruppo e ne parlano dal primo giorno e dall’ambiente esce spesso questo concetto. Mi riallaccio alle parole di Zola nel dire che il Napoli punti deboli non ne ha, è una squadra completa. Chiaro che quello che mi auguro che il lavoro fatto in questi giorni possa scoprire qualche lacuna da parte del Napoli.

Credo che come affrontano la partita, non si può prescindere dal fatto di non dover commettere errori. Se non li commettiamo possiamo portare un risultato importante. Sicuro non ci possiamo permettere di concedere come nell’ultima partita. Dobbiamo essere bravi e feroci nello sfruttare le occasioni che ci arrivano. Se vogliamo fare un campionato importante è giusto che si cerchi di fare risultati importanti anche contro queste grandi squadre.

Thorsby si è allenato. Il fatto che si gioca di giovedì ci fa avere più tempo per recuperare tutti, chiaro che poi quando si hanno tre partite a settimana le scelte si fanno all’ultimo, dopo che si è ascoltati lo staff. Bisogna mandare gli undici migliori in ogni partita.”

