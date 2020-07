D’Aversa: “Out Cornelius e Kucka, c’è solo un modo per fare risultato con il Napoli”

L’allenatore del Parma Roberto D’Aversa sui canali ufficiali del club ducale ha presentato la sfida di campionato contro il Napoli.

Questi alcuni passaggi delle parole del tecnico del Parma.

“Non faranno parte della partita Cornelius e Kucka.

Non si può essere contenti del momento anzi, bisogna essere incazzati per gli ultimi risultati.

Siamo gli stessi che hanno fatto quaranta punti e, fino ad un certo punto, siamo riusciti a far parlare qualcuno di Europa League. Nelle difficoltà, tutti uniti e tutti compatti, dobbiamo essere bravi ad uscire da questo momento“.

Quarantena? Già il fatto di tornare a casa, di condividere la vita quotidiana con la propria famiglia poteva essere un momento di svago per non pensare a tutte le situazioni negative di questo periodo. Dobbiamo essere bravi nonostante ciò. Penso che siamo l’unica squadra ma non dobbiamo crearci l’alibi della quarantena o del fatto di stare in ritiro obbligato. E’ chiaro che a livello di energie nervose staccare un attimo farebbe bene.

Il Parma deve far di tutto per uscire con un risultato positivo dalla sfida di domani con il Napoli. Per farlo deve mettere intensità, qualità, personalità. Deve mettere tutto senza commettere errori e facendo una prestazione al di sopra del 100%. Incontrando squadre così forti, potrebbe non bastare. Il bello del calcio è quando tutto sembra scontato perché poi c’è il fattore campo che può invertire questo trend o questo pensiero“.

