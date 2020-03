D’Aversa sul Coronavirus: “Stiamo vivendo una tragedia, Grassi ha perso il nonno”

L’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato dell’epidemia di Coronavirus e ha svelato che Grassi, ex azzurro, ha perso il nonno.

Per il tecnico dei ducali quella che stiamo vivendo è una tragedia. Di seguito le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

“Vorrei dimenticare il giorno di Parma-Spal, e non per la sconfitta in sé, ma per quanto mostrato dal sistema calcio. Ora pensiamo alla ripartenza, anche se non riesco a pensare a quale potrebbe essere l’intervento da fare in questo senso.

Stiamo vivendo una tragedia, deve interessare solo la salute, non si può non avere paura guardando quello che sta succedendo. Alberto Grassi, per esempio, ha perso il nonno.“

