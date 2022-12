Davide Ancelotti: “Spalletti un gran conoscitore di calcio, di Napoli ho solo ricordi positivi”

Davide Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Napoli Magazine.

“Scudetto? C’è ancora tanta strada da fare, perchè il campionato è molto lungo e ci sono tante incognite legate al calendario fitto di impegni, ed anche alla luce della lunga sosta per il Mondiale. Poi bisogna capire in che condizioni tornano i calciatori dal Qatar. E’ chiaro che questo discorso vale per qualsiasi squadra. Sicuramente, attualmente, ogni prospettiva resta aperta, anche se il Napoli ha il merito di aver accumulato un bel vantaggio nella prima parte di stagione disputata, davvero strepitosa. Il vantaggio ottenuto può rappresentare un bel cuscinetto nel caso in cui dovesse arrivare un momento di difficoltà, che in una stagione può capitare. Il campionato è quindi ancora aperto, ma il Napoli, a differenza delle altre, potrà permettersi di sbagliare qualcosa eventualmente.

Spalletti, non solo quest’anno, ma anche nella scorsa stagione, ha svolto un bel lavoro con la squadra. E’ un allenatore di altissimo livello ed è un grandissimo conoscitore di calcio, fa giocare bene le sue squadre, ed oggettivamente sta facendo benissimo a Napoli. Ad onor del vero ha sempre fatto bene in tutte le squadre in cui ha allenato e lo sta facendo anche quest’anno.

In Champions gli azzurri si troveranno di fronte una squadra complicata; noi, con il Real, abbiamo affrontato l’Entraicht Francoforte in finale di Supercoppa Europea. E’ una squadra organizzata, che gioca molto bene in contropiede. Sarà una bella sfida, perché sia l’Eintracht che il Napoli sono due formazioni che hanno un grande ritmo in campo. Entrambe prediligono il gioco. Non so dire dove può arrivare il Napoli in Europa. La Champions League è di sicuro una competizione che fa sognare, basta guardare la nostra esperienza col Real dell’anno scorso. Se hai a disposizione qualità, e se ci credi veramente, tutto può succedere nel calcio. Auguro al Napoli di giocare una doppia sfida alla grande contro l’Eintracht, sia all’andata che al ritorno. Credo che gli azzurri ce la possano fare a passare il turno, dato che hanno tutte le carte in regola per riuscirci.

I nuovi acquisti del Napoli? Kvaratskhelia si sta dimostrando un giocatore davvero divertente, ne parlano tutti. Per un appassionato di calcio e’ bello vederlo giocare, perche’ crea squilibrio, e’ veloce nell’uno contro uno, ha personalita’, e’ bravo di testa ed ha tutto per diventare un grandissimo calciatore. Giuntoli sta dimostrando la sua capacita’ nell’individuare giocatori bravi a difendere: lo ha fatto con Di Lorenzo anni fa ed ora si è ripetuto con Kim. Cristiano e’ veramente bravo a leggere i difensori, ancor prima dei calciatori menzionati lo si era visto, infatti, pure con Rrahmani. Giuntoli ha comunque un occhio allenato per i calciatori di valore in generale, lo testimoniano gli acquisti fatti la scorsa estate.

Della mia esperienza a Napoli conservo bellissimi ricordi. Li’ sono nati i miei due figli. E sempre lì ho conosciuto tantissime persone competenti, oltre che bravissime persone, che lavorano con impegno tutti i giorni dietro le quinte a Castel Volturno, a cui sono rimasto tuttora affezionato. Sono infatti ancora in contatto con diversi lavoratori del club e diversi giocatori, con cui il legame e’ rimasto saldo nel tempo. Di Napoli, dunque, ho solo ricordi positivi”.

