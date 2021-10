Con un comunicato ufficiale Dazn risponde all’apertura di un procedimento d’urgenza da parte dell’Agcom.

“Abbiamo avviato in queste settimane un confronto con le istituzioni e il Regolatore per condividere quanto abbiamo messo in campo per migliorare il servizio e l’esperienza di visione degli eventi sportivi. Siamo al lavoro e siamo a disposizione dell’Autorità per sederci attorno a un tavolo per trovare soluzioni ancora più efficaci, eque e condivise nel breve periodo”.

