Dazn acquisisce i diritti dell’Europa League per i prossimi 3 anni

Ufficiale – DAZN acquisisce anche i diritto dell’UEFA EUROPA LEAGUE per i prossimi 3 anni. Tutti i dettagli.

Dunque, fino al 2024, tutte le partite di Europa League, dalla fase a gironi fino alla finale, e il meglio della nuova competizione Uefa, la Conference League, saranno trasmesse su Dazn e commentate in italiano. Un altro tassello per la ricca offerta della piattaforma che lo scorso marzo si è aggiudicata i diritti tv di tutta la Serie A TIM (7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva) e che ha recentemente annunciato anche il rinnovo, per altre tre stagioni, dei diritti della Serie BKT.

Comments

comments