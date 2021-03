Dazn alla Lega Serie A: “Il tentativo di Sky rischia di minare la trattativa”

Con una lettera inviata alla Lega Serie A, Dazn risponde a quella inviata da Sky. Il portale Ansa ne riporta una parte del contenuto.

Questa una parte della lettera inviata da Dazn alla Lega Serie A:

“Dazn esprime forti preoccupazioni relative al corretto svolgimento della gara per l’assegnazione dei diritti tv del prossimo triennio. Il tentativo di Sky, laddove non gestito rapidamente e fermamente, rischia di minare irreparabilmente l’integrità della gara per i diritti tv, danneggiando la Lega Serie A e le relative società sportive.

Un simile tentativo avrebbe l’effetto di alterare, distorcere, influenzare o sovvertire lo svolgimento della procedura di gara. Dazn si riserva di intraprendere ogni possibile azione a tutela dei propri diritti, innanzi a ogni sede competente, ove sia necessario esaminare la conformità dei comportamenti tenuti in sede di gara dalle parti interessate.”

La lettera fa seguito alla lettera inviata da Sky per quanto riguarda l’offerta per i diritti tv.

