DAZN congela i pagamenti delle partite sospese e rinviate

DAZN ha congelato i versamenti dovuti per le partite sospese e rinviate. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

C’era da aspettarselo dato il momento negativo. Dazn ha congelato i versamenti dovuti per le partite sospese e rinviate, dunque per quelle previste – e non disputate – nel mese di marzo, ad eccezione di quelle della prima settimana disputate a porte chiuse. L’edizione odierna del Corriere dello Sport spiega che la piattaforma televisiva in streaming terrà “chiusi i rubinetti” anche per gli anticipi sul prossimo anno in attesa di maggior chiarezza. In cifre: Dazn, in totale, avrebbe mandato in onda 114 match, dato che mancano ancora 38 partite del suo palinsesto, era difficile credere che facesse finta di nulla, anche perché il costo medio dei diritti per ogni partita è di 1,7 milioni. Il calcolo è elementare.

