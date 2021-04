DAZN e il blackout durante Inter-Cagliari: “Colpa della proprietà di Sky”

Secondo quanto riportato da La Stampa di Torino DAZN avrebbe accusato Comcast, proprietaria di Sky, per il blackout che si è verificato durante la partita Inter-Cagliari di ieri.

Secondo il quotidiano torinese “Adesso che Dazn, dopo gli stenti e le disavventure degli esordi, ha compiuto il grande salto; adesso che non più solo tre partite a settimana, ben distanziate tra loro, ma è pronta a trasmettere addirittura l’intero campionato, anche in contemporanea, avendo acquistato per intero i diritti televisivi della serie A, il black-out di ieri, addì 11 aprile, parrebbe collocarsi tra la nemesi preventiva, nel senso del passo più lungo della gamba, e un anticipo di guerre stellari”.

