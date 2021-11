Dazn, il governo convoca i vertici dopo lo stop alla doppia utenza: “Siamo preoccupati”

Non si esauriscono le polemiche e i malumori in seguito alla scelta di Dazn di modificare le proprie condizioni contrattuali ed eliminare la possibilità di vedere con la stessa utenza lo stesso evento su due dispositivi differenti.

Il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha convocato i vertici della piattaforma per fare chiarezza, a tutela dei consumatori, sulle ultime decisioni. L’incontro si terrà presso il Mise il prossimo 16 novembre alle ore 15. Già nel corso degli ultimi giorni diverse associazioni dei consumatori si erano schierati contro questa decisione, mai commentata da Dazn, ma anche parte del mondo politico aveva presentato una richiesta alla Camera dei Deputati. Daniele Belotti, capogruppo nella commissione Cultura della Camera, e Massimiliano Capitanio, segretario della Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi oggi si erano così espressi in Parlamento: “Siamo preoccupati per le indiscrezioni di stampa che preannunciano la decisione di Dazn di bloccare, a partire dalla metà di dicembre, la possibilità di utilizzare più dispositivi in contemporanea e ancor di più dal silenzio assenso dei vertici della piattaforma inglese. Abbiamo presentato un’interrogazione urgente al sottosegretario allo Sport affinche’ convochi immediatamente la direzione dell’azienda per capire le intenzioni in merito agli abbonamenti per gli eventi sportivi, in particolare la Serie A di calcio”.

Comments

comments