DAZN, le società chiedono linea dura per evitare che certe situazioni si ripetano. Questo è quanto emerso dall’ultima assemblea di Lega.

Questo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“In assemblea si è tornati a parlare dei disservizi della app, e non sono mancati momenti di tensione. Disservizi ricondotti a guai tecnici del licenziatario, e non a problemi della rete. Motivo per cui le società chiedono una linea dura per evitare che situazioni simili si ripetano (stessa richiesta ribadita da Agcom)”.

