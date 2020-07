Dazn, Mario Rui: “Concretizziamo molto poco, ma giocando così miglioreremo”

Mario Rui, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dall’inizio del match del Dall’Ara contro il Bologna.

“Il tempo a disposizione per lavorare sulla zona gol non l’abbiamo avuto perché si finisce una partita e si ricomincia subito a giocare. Abbiamo visto dove abbiamo fatto meno bene e dove migliorare. Siamo la squadra che crea di più in Serie A, ma che segna meno in rapporto a quanto crea. E’ un punto da migliorare. L’importante però è che il gioco c’è e se continuiamo così segneremo di più”.

Comments

comments