Dazn: “Serie A in esclusiva svolta epocale, il campionato sarà meno caro”

L’amministratore delegato di Dazn, Veronica Diquattro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’Ansa.



”Cosa cambia per l’utente? Semplice, l’esperienza del calcio in tv sarà più ricca ed interattiva, grazie all’integrazione di contenuti originali e nuove funzionalità. E il prezzo rifletterà la nostra filosofia, sarà più accessibile di quello attuale.

E’ una svolta epocale. Prima di fine campionato comunicheremo le nuove offerte.

L’obiettivo principale è proprio la personalizzazione del prodotto calcio in tv. Il passaggio dalla visione lineare, quello della pay tv da uno a molti, alla visione streaming era solo il primo passo. Ora noi vogliamo andare oltre i nostri primi tre anni, sfruttando tutte le potenzialita’ della modalità one to one. Lavoriamo su quel che piace veramente ai nostri utenti: il calcio del futuro in tv non sara’ più solo una visione, ma condivisione e interazione. E’ un cambio totale, sara’ una visione immersiva.

La soddisfazione più grande e’ aver guadagnato la fiducia dei presidenti in Lega. Fino all’ultimo non ci credevo, dopo tante sorprese degli ultimi giorni. Ora ho i brividi, ed e’ una sensazione condivisa con tutto il team. Abbiamo un’ulteriore opportunita’, per una sfida ancora piu’ grande di quella con la quale avevamo cominciato tre anni fa”.

