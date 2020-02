De Biasi: “Hysaj? L’ho trattato come un figlio in Nazionale. Napoli? Se continuano così, possono battere chiunque”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianni De Biasi, allenatore:

“Hysaj? L’ho trattato come un figlio in Nazionale, l’ho preso a 18 anni dall’Empoli e fatto esordire con la Norvegia. Ci fossero 10 come lui, li farei giocare tutti e 10.

Napoli-Torino? Da dove nasce la difficoltà del Torino, non lo so. Credo che dopo la passata stagione, con un finale in crescendo, il Toro è una delusione per sé stesso e per i propri tifosi. E’ una squadra che ha perso identità, rassegnata. A Napoli sarà dura, anche se ogni partita ha una propria storia.

Penso che il Napoli, però, continuerà questa scalata con Gattuso. Credo che tutto sommato il Napoli deve cercare di stare entro le prime sei, Gattuso sta cercando di trasmettergli il suo credo. Se continuano così, con buona fantasia e questo centrocampo, con qualità, possono vincerle anche tutte, giocarsela con tutti”.

