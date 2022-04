De Boer: “Oltre 6mila morti per costruire gli stadi in Quatar? Una sciocchezza”

L’ex calciatore Ronald de Boer nel corso di una trasmissione sull’emittente olandese RTL ha suscitato grande indignazione parlando dei prossimi mondiali in Qatar.

De Boer ha bollato come “una sciocchezza” il rapporto del Guardian che stimava in 6500 il numero degli operai morti nei cantieri per costruire gli stadi che ospiteranno le gare dei Mondiali in Qatar il prossimo inverno.

“Questa è davvero una totale sciocchezza, che alcune persone siano morte è triste, ma in queste stime viene gettato tutto nello stesso calderone. Da chi muove cadendo da un’impalcatura a chi muore per il caldo, dall’insegnante, all’addetto alle pulizie fino all’operaio edile. Questa è la materia con cui sono fatti questi numeri”.

Va ricordato che De Boer non parla però da persona neutrale essendo stato annunciato lo scorso anno come ambasciatore della Coppa del Mondo in Qatar.

