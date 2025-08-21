Calciatori del Napoli

De Bruyne abiterà a Posillipo

Pubblicato il

De Bruyne e la sua famiglia hanno scelto la splendida location di Posillipo

Come anticipato ieri dalla redazione di Calcio Napoli 24 è già in corso il trasloco nella villa scelta.

 

