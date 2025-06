De Bruyne: oggi i suoi legali domani lui per la firma

“Oggi legali di Kevin De Bruyne a Napoli alle ore 16 per le firme sui diritti d’immagine”: ad annunciarlo a Radio Crc è stato il giornalista belga Sacha Tavolieri

Già quella di oggi sarà dunque giornata chiave per il futuro di De Bruyne in arrivo domani in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. Affare chiuso sulla base di un biennale con opzione per un altro anno.

Lo stesso giornalista ieri scriveva: “Kevin De Bruyne pronto a diventare un giocatore del Napoli! Le parti stanno ora definendo gli ultimi dettagli prima della firma del suo contratto triennale, come sempre auspicato da De Bruyne, che sarà in Italia nei prossimi giorni per completare il suo trasferimento. Come raccontato fin dal 12 maggio, data in cui ha dato luce verde al partenopei, De Bruyne ha sempre voluto il Napoli!”.

