De Bruyne sente gli effetti benefici della cura Conte.

A margine della partita giocata in Nazionale e vinta contro il Liechtenstein De Bruyne ha commentato anche questi primi mesi napoletani 

Napoli?

Mi sto ambientando bene. E’ stata un’estate dura di lavoro intenso, ho dato tutto e mi sento in forma.

Ho ancora alcune cose da sistemare, come il trasloco ma va tutto bene.

Nel sud Italia tutti tifano Napoli, è fantastico.

E’ una grande squadra che può ancora crescere tanto.

Spero possa nascere qualcosa di buono”.

Fascia?

Garcia ci aveva comunicato la sua decisione parlando con me e Lukaku all’inizio di questa settimana. Non c’è stata nessuna votazione. La sua è una scelta che può durare per diversi anni. 

