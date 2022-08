De Giovanni: “La tifoseria fiorentina non è nuova a certi episodi”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio De Giovanni che ha parlato dell’episodio di ieri.

Questo il suo intervento:

“La tifoseria fiorentina non è nuova a certi episodi, non solo contro il Napoli. C’è mancanza di controllo: il tizio che ha provato a schiaffeggiare va individuato e sanzionato in maniera pubblica. Altrimenti resteremo sempre in questo limbo, dove l’episodio continuerà a ripetersi. Non è da meno che durante Spezia-Sassuolo, le due tifoserie hanno fatto cori contro Napoli e i napoletani.

Nel corso di una partita dove Napoli non c’entrava affatto. È una cosa inaccettabile, di una gravità assoluta e nessuno ne parla. Bisogna interrompere le partite e squalificare il campo, mandando la gente a casa. Se questo non si fa, resteremo sempre testimoni silenziosi e al problema non si porrà mai fine.

Firenze punto conquistato? Sarei di questo partito, se non fosse dell’occasione sciupata da De Giovanni. A questi livelli non si possono sbagliare gol simili. La Fiorentina ha giocato meglio, ma il Napoli ha avuto le occasioni più importanti.

L’operazione Ronaldo? Sarebbe un’operazione con tanti perché, ma con nessuno dal punto di vista tecnico. Due stagioni fa ha segnato tanti gol importanti, ma il progetto del Napoli ha imboccato un’altra direzione. Il suo nome non mi appassiona, senza nulla togliere al calciatore. Io continuo a vederlo come un personaggio adatto per altri palcoscenici, mi tengo stretto Osimhen e questo Napoli.

Voto al mercato del Napoli? Aspetto il portiere. Ieri Meret ha dimostrato di essere incerto, non mi sembra all’altezza della squadra. Stava commettendo un errore che poteva costare caro contro la Fiorentina.“

