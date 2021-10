De Giovanni: “Mi auguro che Ghoulam riprenda la buona condizione”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore.

“Lo stato di salute del Napoli? Come tutti i tifosi del Napoli nel periodo delle Nazionali ho un po’ di orticaria. Il Napoli è una delle squadre con più giocatori in Nazionale, sono preoccupato. Però la sosta può dare modo di riprendere convinzione a qualcuno, penso soprattutto a Ghoulam. Sarebbe fondamentale inserirlo di nuovo nelle rotazioni, in quel ruolo non si è convintissimi. Mi auguro che Ghoulam riprenda presto la buona condizione.

Coppa d’Africa? Molto svantaggiosa per il Napoli perché, a parte il Milan, il Napoli è la squadra che perde più giocatori titolari. Peraltro prende 3 giocatori che rappresentano l’ossatura fondamentale della squadra. Il calendario un po’ ci aiuta, a parte la Juve giocheremo contro squadre alla portata. Bisognerebbe cercare di fare in mondo di passare questo momento nella maniera migliore possibile.

Il dolore di sentire certi cori e certe manifestazioni è enorme. Mi auguro che si tenga conto anche di questo con il nuovo Sindaco. I napoletani hanno una cultura enorme e vanno rispettati. Manfredi? Lui non segue molto il calcio ma l’importante è che ami la città, che va difesa.“

