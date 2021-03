De Giovanni: “Un ritorno di Sarri? Si deve vedere se gli piace la rosa”

Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove si è espresso su un ritorno di Maurizio Sarri.

In primis ha parlato delle prossime tre partite che attendono il Napoli e ne ha parlato così:

“Per il Napoli le prossime tre partite sono decisive per la lotta per la Champions. Giocare in trasferta consente al Napoli di giocare in contropiede e per questo il recupero di Lozano sarebbe importantissimo.”

Poi parla del possibile ritorno di Sarri:

“Con grande franchezza continuo a pensare che il Napoli di Sarri è stato quello più bello di tutti i tempi. Non si è vinto ma sappiamo il perché. Non sono favorevole ai ritorni, ma conosce l’ambiente. Si deve capire però se gli piace la rosa attuale.

Maurizio è uno dei 4-5 migliori allenatori in circolazione, se se la sentisse allora potrebbe tornare, se invece non se la dovesse sentire meglio allora percorrere altre strade. Sono convinto che la scelta venga fatta per valorizzare gli attuali giocatori, mi piacerebbe più Fonseca con questi uomini.

Andare su Juric, Italiano o De Zerbi, significherebbe davvero andare su una scommessa, ma il tutto dipende sempre dalla qualificazione in Champions.“

