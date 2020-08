de Jong: “Napoli squadra con tanta qualità, gara difficile ma dobbiamo passare il turno”

Per le squalifiche di Busquets e Vidal e i problemi disciplinari di Arthur, Frankie de Jong sarà uno dei pilastri del Barcellona nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli.

Il centrocampista olandese ha rilasciato alcune dichiarazioni a Bar cellona TV.

“Abbiamo fatto una buona sessione di allenamento. Le vacanze ci hanno ci hanno dato molta energia. Io mi sento molto bene e mi sono ripreso dall’infortunio. .

Mi sento pronto a giocare contro il Napoli. Sono sempre motivato, ma la Champions League è una competizione molto speciale.

All’andata con il Napoli è stata una partita difficile. Eravamo troppo difensivi, ma sono convinto che faremo meglio nel ritorno.

Il Napoli è una squadra con tanta qualità, con giocatori di qualità. Sarà sicuramente una gara difficile, ma noi dobbiamo conquistare il passaggio del turno.

Non so se per il Napoli sarà un vantaggio l’aver giocato fino a sabato scorso. Noi abbiamo avuto più tempo per preparare il match ma loro hanno un maggior ritmo partita”.

