De Laurentiis a Report: “Non mi fate parlare, se parlo di calcio succede il finimondo”

Il 16 dicembre i presidenti delle squadre di Serie A si sono incontrati per l’assemblea della Lega, tra alcuni di loro intervistati da Report c’è anche Aurelio De Laurentiis.

“Non mi fate parlare perché, se parlo di calcio, scoppia il finimondo. Ne ho talmente le palle piene… Per due anni mi hanno impedito di andare a casa mia a Los Angeles; non vedo l’ora di andarci, magari dal 20 gennaio, per fare un mese rigeneratore.”

Noi del Napoli siamo tra i pochi club coi conti in ordine, in Italia? “Ce ne sono anche altri, come ad esempio la Fiorentina”

Esiste una concorrenza sleale? “Lo ha detto lei – ha risposto al Il patron del Napoli al giornalista di Report – non devo dirlo io, ci si arriva da soli. Questa è responsabilità della Federcalcio. La Lega è una società indipendente. Invece la Federcalcio è diventata un centro di potere”

Il 16 dicembre i presidenti delle squadre di Serie A si sono incontrati per l’assemblea della Lega. Report era lì. Ecco come hanno commentato il momento che vive il calcio italiano.#Report lunedì 21.20 @RaiTre pic.twitter.com/ZlKO5GkEtS — Report (@reportrai3) December 17, 2021

