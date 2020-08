De Laurentiis accelera per il piano della media company in Lega calcio

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, accelera il piano per l’autonomia della Lega calcio nel campo dei diritti televisivi.

Aurelio De Laurentiis accelera, sempre più convinto che il suo piano per «l’autonomia della Lega calcio» siano la grande occasione per il calcio italiano. Sono attese per il 25 agosto le offerte dei private equity per una minoranza della media company dei diritti tv della Serie A. Ma già si può dire che l’unica proposta che potrebbe sfidare i fondi nell’assemblea dei presidenti della Confindustria del pallone è quella ideata da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

Il progetto, che prevede lo sviluppo di una media company senza cedere azioni, avrebbe – secondo il Sole24 ore – catalizzato l’interesse di alcuni club (Udinese e Fiorentina) e prevede introiti per 20 miliardi in 6 anni dai diitti tv: piano ambizioso, ma che De Laurentiis ritiene realistico, dove all’inizio sarebbe necessario il finanziamento di una banca di circa un miliardo. La banca sarebbe poi tutelata dal flusso di incassi, mentre la Lega potrebbe assicurarsi contro eventi eccezionali come il Covid, magari presso i Lloyd’s di Londra. De Laurentiis punta a trasferire nel calcio la sua conoscenza del mondo cinema e a lasciare poi un costo di distribuzione alle diverse piattaforme (come Sky e Netflix) che trasmetteranno la Serie A.

L’obiettivo del presidente del Napoli è che la Lega possa produrre le partite delle tre competizioni nazionali e concederle allo stesso prezzo agli utenti tramite i licenziatari già esistenti o che si affacceranno sul mercato in un prossimo futuro.

