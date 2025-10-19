De Laurentiis alla CBS:”Le cose con Conte vanno molto bene”.

Il Presidente De Laurentiis è negli States ed ha rilasciato un’intervista alla CBS nella quale ha parlato del Napoli degli inizi e di Conte

“Ho incontrato Antonio per la prima volta circa dieci anni fa, alle Maldive.



Stavamo nuotando insieme e mi colpì subito il suo modo di analizzare e discutere di calcio.



Due anni fa, quando le cose non andavano benissimo, ho cercato di portarlo al Napoli.



Lui mi disse con grande sincerità:

‘Amo Napoli e mi piacerebbe lavorare con te, ma voglio partire dall’inizio. Aspettami a giugno e verrò.



Non farmi un’offerta adesso, siamo a metà stagione e non conosco ancora i tuoi giocatori’.



Così abbiamo aspettato e lui è arrivato. Ora siamo al secondo anno insieme e le cose stanno andando molto bene”.

