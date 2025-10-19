Napoli

De Laurentiis alla CBS:”Le cose con Conte vanno molto bene”.

Pubblicato il

Il Presidente De Laurentiis è negli States ed ha rilasciato un’intervista alla CBS nella quale ha parlato del Napoli degli inizi e di Conte

Ho incontrato Antonio per la prima volta circa dieci anni fa, alle Maldive.

Stavamo nuotando insieme e mi colpì subito il suo modo di analizzare e discutere di calcio.

Due anni fa, quando le cose non andavano benissimo, ho cercato di portarlo al Napoli.

Lui mi disse con grande sincerità:

‘Amo Napoli e mi piacerebbe lavorare con te, ma voglio partire dall’inizio. Aspettami a giugno e verrò.

Non farmi un’offerta adesso, siamo a metà stagione e non conosco ancora i tuoi giocatori’.

Così abbiamo aspettato e lui è arrivato. Ora siamo al secondo anno insieme e le cose stanno andando molto bene”. 

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top