Come da programma, nel pomeriggio anche Aurelio De Laurentiis è arrivato a Castel di Sangro per il ritiro del suo Napoli. Durante la prima sessione di allenamento il presidente azzurro è entrato allo stadio ‘Patini’, andando prima verso la tribuna e poi scendendo in campo per assistere da vicino alla seduta.

