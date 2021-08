Tramite il profilo Twitter ufficiale il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis augura un buon Ferragosto.

Questo il messaggio di auguri di Ferragosto del Presidente:

“Buon Ferragosto a tutti i nostri tifosi. Quelli che ritorneranno a tifare allo stadio in Curva A, in Curva B, nei Distinti, nella Nisida, nella Posillipo e a coloro che a casa o in mobilità sui tablet o sugli smartphone ci seguiranno in Italia e all’estero.

Sono felice che si ritorni a competere con il dodicesimo uomo in campo, cioè tutti voi, allontanando sempre di più lo spettro della pandemia che ci ha costretto a vedere un calcio falsato e giocato in una apnea d’acquario

Buon Ferragosto a tutta la famiglia Napoli: giocatori, staff, dirigenti, dipendenti e collaboratori. Un augurio forte a voi e ai vostri cari! Buon Ferragosto a tutti voi “Amici miei” azzurrissimi e alle vostre famiglie”.

Di seguito il tweet:

🗣 @ADeLaurentiis “Buon Ferragosto ai tifosi azzurri e a tutta la famiglia Napoli” 💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/7PNVLussF9 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 15, 2021

Comments

comments