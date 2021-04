De Laurentiis carica la squadra: premio per tutti in caso di qualificazione in Champions League

Aurelio De Laurentiis avrebbe promesso un premio per tutti in caso di qualificazione in Champions. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.

Il Napoli ha un unico grande obiettivo per queste ultime cinque giornate di campionato: racimolare quanti più punti è possibile e centrare l’accesso alla prossima edizione della Champions League. “Lo vogliono tutti – si legge sul Corriere del Mezzogiorno – De Laurentiis che nell’anno del fallimento del golpe Superlega ci tiene ancora di più e prima di Napoli-Lazio ha parlato di un premio Champions «for everybody»”.

